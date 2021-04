La traficante que tenía a 33 inmigrantes en el sótano de su casa, pasará 6 años en prisión | Noticias Univision Inmigración

Poco después del arresto de Malinek, su sobrina le dijo a Univisión Chicago que se estaba cometiendo una injusticia. “Mi tía nunca los obligó a ir a trabajar. Yo también trabajo, ella nunca me ha obligado”, dijo la mujer, cuya identidad no fue revelada.

No eran todos los abusos. En la casa había una lista escrita con “reglas” exigiendo limpiar el sótano antes de irse a trabajar. Si no cumplían debían pagar una multa. También debían organizarse para limpiar la casa en distintos turnos. “Ninguna víctima fue compensadas por sus servicios de limpieza”, cita la acusación.

You May Also Like