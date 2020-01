La Torre de Babel… | La Prensa Panamá

Que solo se designaría en cargos públicos a gente capaz y honesta, no a candidatos perdedores, y que el servicio exterior estaría integrado por diplomáticos de carrera, no por amigotes ni favorecedores de campaña. Que, en lugar de más policías en las calles, queríamos más delincuentes en las cárceles.

Y allí está el porqué de que el Ministerio Público no se entiende con el Órgano Judicial, y la mayoría de los imputados que no tienen donde caerse muertos, resultan más culpables que Caín del asesinato de Abel, mientras que los cocotudos, que cuentan con sinogramas con la imagen de Benjamín Franklin, resultan más inocentes que Abel y no culpables de haber roto un plato.

Ante semejante intento de llegar al cielo sin contar con el permiso del creador, Dios decide no aprobar tal proyecto, y para evitar su conclusión, decide que quienes la construían hablaran diferentes lenguas, no pudieran entenderse, y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la Tierra. El relato está dirigido a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas.

