La “tormenta invernal más devastadora en la larga historia de Buffalo” deja decenas de muertos en el área de Buffalo, Nueva York

En una conferencia de prensa matutina, Poloncarz señaló que los funcionarios esperan que caigan entre 20 y 30 centímetros más de nieve entre el lunes por la mañana y la 1 pm de este martes. “Esto no es útil ya que estamos tratando de recuperar y despejar las calles y entrar en áreas que aún no han sido aradas”, dijo.

“Estoy al tanto de cuerpos adicionales que han sido recuperados y están siendo llevados a nuestra morgue temporal”, dijo a The Situation Room with Wolf Blitzer. “Hemos tenido tantos cuerpos que varios hospitales están llenos y solo tenemos que revisar y determinar si las personas han muerto por una muerte relacionada con la tormenta de nieve”.

