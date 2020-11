La tormenta ETA vuelve a convertirse en “huracán” y se acerca a Florida tras dejar un reguero de muertes en Centroamérica

Theta, que se mueve con dirección este-noreste a unas 8 millas por hora (13 km/h), no supone riesgo para zonas pobladas y no ha merecido la emisión de avisos o advertencias, de acuerdo al NHC.

A las 7.35 am ET (12.35 GMT), el centro de Eta fue localizado a 130 millas (210 km) al oeste-suroeste de Fort Myers y a 170 millas (270 km) al sur-suroeste de la ciudad floridana de Tampa.

