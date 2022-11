la Tora de GH habló de su dependencia y reveló cómo lo controla

La Tora de GH habló de su dependencia al sexo y reveló cómo lo controla.

“Soy adicta al sexo, no sé decir que no”. Sin vueltas y sin eufemismos, Lucila Villar se soltó y dio detalles de su historia personal en PH, Podemos hablar. Conocida como La Tora, la quinta eliminada de Gran Hermano se sinceró con el resto de los invitados y con Andy Kusnetzoff y habló del abuso que sufrió de niña y de su dependencia al sexo, algo que había comentado en el casting para ingresar al reality pero que luego no profundizó: “Me tocás y se pica”, había dicho en su presentación.

La consigna del programa que disparó las revelaciones de la Tora fue que pasen al punto del encuentro los que luchan o han luchado contra las adicciones. “Esto lo conté en el casting de Gran Hermano: la adicción al sexo. No sé decir que no cuando, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol. Como que estoy en la barra y quiero una presa”, disparó la joven.

Luego del estupor inicial del resto de los invitados, el conductor le preguntó si le pasa siempre o solo cuando toma alcohol. Lucila, entonces, explicó que lo sufre cuando está borracha y que por eso se aferró, hace tres años, al gimnasio y “a lo que sería la fe”. “Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela”, reconoció.

“Mis domingos eran dominguicidios. Yo viernes, sábado, domingo estaba en una”, siguió la Tora su relato, hasta que Marcelo la interrumpió intrigado por cómo había hecho dentro de la casa de Gran Hermano para controlar su adicción. “Comí bien”, respondió con media sonrisa. “¿Tuviste sexo?”, le devolvió el periodista. “No, no, no. Pero comí bien”, repitió la participante.

Para que quede clara su situación, Kusnetzoff aseguró que la adicción de la Tora es al sexo y no al alcohol. “Claro, pero es como que el alcohol me lleva, es la conexión”, aclaró Lucila, y explicó que cuando dice que busca “una presa”, en realidad lo que quiere es a alguien para tener sexo, son importar quién. “Es como la carne, es la carne básicamente”, definió, aunque luego aclaró que elige con quien estar.

Intrigada por su realidad, Sabrina Carballo le preguntó si su adicción influía en la fidelidad cuando está en pareja. “Sí, por eso no estoy en pareja”, respondió, tajante. Luego, confesó que la pasa mal porque al día siguiente se arrepiente. “Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado porque yo he hablado con varias chicas que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias”, reveló.

Tras explicar que sufrió de este problema desde los 16 años hasta los 24, Lucila explicó que además de alcohol también consumía drogas. “Un quilombo tremendo”, reconoció, y aseguró que gracias a eso aprendió qué es lo que no quiere para su vida. “A mi Dios me salvó la vida”, sentenció luego, y explicó que desde esa fe pudo salir adelante. “Ahora elijo con quien estar, con quien compartir, a quien conocer. Ya no es tanto de una noche, que no estaría mal, pero hoy en día soy distinta”, completó.

La Tora reveló detalles íntimos de Agustín (Captura video)

Con el objetivo de explicar los motivos que la llevaron a las adicciones, la Tora explicó que durante mucho tiempo se hizo mucho mal, “tipo autocastigo”. “Creo que es lo que uno mama de chica. Entonces lo que aprendés de chica lo llevás un poco más de grande. Son cosas que yo no elegí pasar. Entonces mi manera de salvarme de lo que sabía era el sexo”, explicó.

Luego de una intervención de Nancy Pazos, Lucila hizo referencia al abuso que sufrió por parte de un familiar cuando tenía nueve años, y reconoció que eso influyó en su forma de actuar dentro de la casa y en su reacción ante el incidente de Alfa con Coti. “Fui abusada y fue lo que me empoderó, lo que me hizo hablar”, confió, y recordó que tardó 15 años en poder poner en palabras lo que le había sucedido. “Ahora estoy realmente tranquila, enfocada en lo que quiero y en lo que no quiero también”, cerró.

La Tora fue eliminada por el voto del público y debió abandonar la casa más famosa del país el domingo pasado, frente a sus compañeros nominados, Walter “Alfa” Santiago y Juliana. La expulsión de la joven de Berazategui en la quinta gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) fue una decisión del público gracias al 65,38% de los votos.