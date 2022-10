La titánica micro(mini)ficción de Enrique Jaramillo Levi

La micro(mini)ficción de Enrique Jaramillo Levi es titánica, ocupa un grueso renglón en el que hacer literario de este escritor de raza, que no deja de observar el mundo desde la vitalidad de unas letras que, por muchas, no desmerecen la calidad ni la hondura. Siempre es una buena noticia que se publique un libro, y en este caso son dos los que viajan más allá de nuestra tierra para seguir construyendo puentes que nos sitúen en el mapa de las grandes literaturas nacionales.

Disparates y anomalías cuenta con dos secciones como su nombre indica. Las minificciones están bajo el título “Disparates”. Son cuarenta y siete minificciones que repasan temas como la creación literaria (Ipso facto), lo real cotidiano (Vainas que pasan, en tercera persona) o el erotismo (Lo que ella no sabía, con un giro hacia el terror). Los cuentos breves, trece, reunidos bajo “Anomalías”, son de un equilibrio y tensión muy bien llevadas. Destaco El perfeccionista, un cuento noir en toda regla que es un desafío para lector. El conjunto es en sí mismo, una excelente lección sobre géneros literarios: no son las dimensiones lo que diferencia al cuento del minicuento: es la tensión.

Enrique Jaramillo Levi publica Disparates y anomalías (Indeleble Editores, Guatemala, 2022) y Epifanías circulares (El Taller Blanco Ediciones, Bogotá, 2022), dos nuevos volúmenes de minicuentos y cuentos breves, dando cuenta de la buena salud creativa del autor, que no solo ofrece el disfrute de la obra por sí sola, sino que la complementa, en su incansable faceta de profesor y maestro (bajo cuya pedagogía nos acogemos más de uno), con sendos prólogos que sitúan, ponderan y esclarecen, no solo la obra, sino también la manera de ejercerla, de construirla.

