“La tiranía rusa ha perdido control sobre nosotros, Ucrania está vivita y coleando”

“Esta batalla no se puede congelar o posponer . No se puede ignorar con la esperanza de que el océano u otra cosa brinde protección”, ha criticado.

“Hay que ganar a Rusia en el campo de batalla . Pero esta batalla no solo se limita al territorio, en alguna parte de Europa. Nuestra batalla no solo es por la vida, la libertad o la seguridad de los ucranianos o cualquier otro país al que Rusia intente conquistar. Este problema definirá en qué mundo vivirán nuestros hijos y nietos”, ha denunciado.

“Contra todo pronóstico y escenarios pesimistas, Ucrania no cayó. Ucrania está vivita y coleando”, ha afirmado el dirigente ucraniano al inicio de su discurso, indicando que “los ucranianos no tienen miedo, ni el mundo debería tenerlo”.

You May Also Like