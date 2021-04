La ‘tiktoker’ Justine Paradise acusa al ‘youtuber’ Jake Paul de agredirla sexualmente

Este fin de semana, la tiktoker Justine Paradise se armó de valor y contó en su canal de YouTube que vivió una terrible experiencia con el youtuber Jake Paul, y asegura que le agredió sexualmente.

La joven, que tiene más de 520.000 seguidores en TikTok, publicó un vídeo de 20 minutos en el que contaba lo que vivió en 2019 en casa del estadounidense de 24 años, conocido por ser boxeador profesional, exintegrante de la banda Team 10, actor de la serie Bizaardvark en Disney Channel y youtuber con más de 20 millones de suscriptores.

“Tras firmar un acuerdo de no divulgación, en la casa de un famoso youtuber… él me agrede“, explica en su vídeo. Según cuenta Paradise, estaba pasando el rato con un amigo en el estadio de grabación de la casa de Team 10 donde él vivía entonces.

La tiktoker asegura que Jake Paul la besó, algo con lo que ella “estaba cómoda”, pero las cosas empezaron a subir de tono: “Estábamos bailando en su habitación, como bailes de salón, luego nos besamos y esas cosas y me llevó a su cama“.

“Pensé que no pasaba nada por ir a su habitación, creí que estaría bien besarnos porque dejaría de hacerlo si no quería hacer nada más”, comenta en su vídeo. “Cada vez que él intentaba poner mi mano en un lugar que yo no quería, la apartaba y le decía ‘no’, y volvía a besarme”.

“Entonces, en un momento dado, me dijo: ‘Si no va a pasar nada, ¿para qué?’“, cuenta Justine Paradise. Pero entonces, la tiktoker alega que Jake Paul se levantó de la cama, “se desabrochó los pantalones” y le agarró la cara para practicar sexo oral.

“Ni siquiera pude decirle que no lo hiciera, no me pidió consentimiento ni nada. Él sabía que no quería hacer nada con él porque dijo: ‘Si no va a pasar nada, ¿para qué?'”, argumenta la joven. Por su parte, el youtuber no se ha pronunciado al respecto.