La tierna pregunta de un niño al rey Felipe VI que le hace reír a carcajadas

Lo que no esperaba Felipe VI fue la pregunta que el niño le hizo: “ Pero Felipe, ¿dónde está tu corona? “. El monarca no pudo evitar reírse con naturalidad y responder al pequeño, que venía de Huelva y se encontraba en Mallorca de visita. “Eso me lo preguntan muchas veces”, reconoció el monarca, que se despidió de su pequeño fan chocando los cinco.

You May Also Like