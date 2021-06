La tercera ola: los jóvenes no son la causa, son las víctimas

Ahora que la data estadística nos dice que Juan Díaz, Tocumen, y la 24 de Diciembre son los corregimientos con más fallecimientos producto de la Covid-19, no se entiende por qué el distrito de San Miguelito fue vacunado antes de estas comunidades. Tampoco queda claro por qué los trabajadores agrícolas, los jornaleros que hoy recogen café, mañana cortan caña, y pasado cuiden ganado, no obtuvieron un nivel más alto de prioridad en la vacunación. Precisamente ellos, son migrantes internos que viven en condiciones de hacinamiento, propicias para los contagios de Covid-19.

Aunque este fenómeno se pudiera explicar superficialmente invocando como método de super contagio los parqueos, las fiestas clandestinas, y la apertura de bares, estas incidencias pueden ser en parte responsables de algunos contagios. Sin embargo, no todos los jóvenes están parqueando o celebrando. Si se trata de repartir culpas, las galleras clandestinas, o para los mismos efectos las legales, ofrecen igual o más riesgo de contagio que un bar en el Casco Viejo. no podemos perder de vista lo trascendental de la tendencia de los contagios: los jóvenes son los que se están enfermando y muriendo, porque no están vacunados, y porque las variantes de Covid-19 en nuestro país son cada vez más fuertes.

You May Also Like