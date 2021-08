La tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 se abre paso en Europa

Con menos del 17 % de su población elegible totalmente vacunada contra la covid-19, Nueva Zelanda queda por debajo de Surinam, Trinidad y Tobago, Albania y Perú en lo que respecta a las dosis administradas por cada 100 habitantes, según una tabla del diario The New York Times.

Aunque las autoridades sanitarias estadounidenses no ven necesaria por el momento una tercera dosis de las vacunas contra la covid-19 aprobadas en el país, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) de EE.UU. no ha descartado autorizarla en un futuro.

“Quisiera reiterar, quien sea mayor de 60 años y aún no haya recibido la tercera dosis de la vacuna, es seis veces más susceptible a enfermedades graves y, Dios no lo quiera, a la muerte”, advirtió Benet.

