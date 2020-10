La Tepesita no está sola, tiene su chiricano

Oyeee, algunos de los seguidores le tienen el ojo puesto a Doralis Mela, y se preguntan si su corazón tiene dueño, pues no le ven galán a la vista ni perro que le ladre, así como se dice en buen panameño, desde hace un buen tiempo. ¿Qué está pasando?

Resulta que últimamente no ven a la presentadora de A lo Panameño compartiendo con nadie, ni posteando fotos con su pareja, por lo que muchos ya estaban haciendo sus planes para conquistarla, pero desde ya les digo que aborten misión, porque no está sola.

Contactamos a la “La Tepesita” y sin tapujos aseguró que sigue con su chiricano, sí, el mismo de siempre. “No, yo no estoy sola; yo sigo con mi chiricano bello y precioso, con José Alejandro, no estoy sola”.

Asunto de cada relación

Y como aquí en Panamá las fotos en redes sociales con la pareja son sinónimo de amor, estabilidad, felicidad, relación sana y todo lo bueno que se le imagine; cuando desaparecen las fotos es, para muchos, todo lo contrario: afirmación de ruptura, entonces qué pasa que Doralis no sube fotos con su galán desde octubre de 2019, bueno lo dijo así de claro: “Lo que pasa es que si tú subes o no subes foto con tu pareja eso es decisión de cada quien, eso no le debe importar a la gente, y si les importa, pues tranquilos porque sola no estoy, y el día que me separe, que espero que no, yo lo digo sin ningún problema”. Y de paso, dijo que la gente es muy vidajena.

Una relación fuerte

A pesar de que la pareja no comparta en redes sociales, ellos mantienen una relación desde hace más de cinco años. “”Vivimos desde hace años juntos, dijimos que si queríamos una relación seria íbamos a unirnos y trabajar entre los dos, así hicimos y así estamos”, contó Doralis a día a día hace algunos años cuando aseguró que vivía bajo el mismo techo con su novio.

La última foto que Doralis compartió con José Alejandro en su Instagram fue cuando viajó a Colombia el año pasado. La gente quería boda.