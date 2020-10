‘La Tepesita’ lo vuelve a hacer… Parquea a Daniel Domínguez y a su prima

“Eso pasa cuando uno va de ‘opinólogo’ a páginas ajenas. Y otra cosa, mal se ve que él vaya a escribirle a ella tiempo de que hay que tenerle miedo, o es que acaso la prima no es adulta? No se puede defender?”.

“El man tiene razón, no comentó nada malo la muchacha, me cabrean entonces si no les gusta que la gente comenten que pongan su Instagram privado y que dejen de divulgar su vida”.

“Esa tipa está muy alzada, por eso es que pasan las cosas, creen que porque andan en la televisión ya no se les puede tocar, la mujer dijo que estaban mal las dos más nada. Y que vaina con ella, la más hiena por insultar a las demás diciéndoles gordas, flacas y etc. ¡O sea!”.

Por lo que Doralis le respondió, “y qué quieres que haga, que me cuelgue porque no te gustó como le contesté”.

Ante lo sucedido, Daniel no se quedó de brazos cruzado y le escribió por DM a la presentadora de televisión, para decirle que su prima no le había faltado el respeto y que le daba mucha pena ver un comentario despectivo contra una mujer.

