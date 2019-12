La temporada del fuego | La Prensa Panamá

Félix Wing, secretario general del Ministerio de Ambiente, dijo que la institución se ha preparado desde hace meses para atender estas contingencias y se ha capacitado a diversas comunidades y a funcionarios de las entidades competentes para hacer frente a los incendios y se han lanzado varias campañas de prevención, control y manejo en regiones críticas, cuyo lema es “Utiliza tus manos para producir y no para destruir. Dile no a los incendios forestales”.

You May Also Like