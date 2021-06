“La televisión es muy cruel, te roban el alma”

Cada noche de lunes a jueves en Antena 3, Pablo Motos se cuela en las casas de millones de espectadores con sus entrevistas a múltiples artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, lo que no suele hacer el presentador es ser entrevistado… hasta ahora.

El valenciano ha acudido a El sentido de la birra, programa de YouTube de Ricardo Moya, y se ha sincerado como nunca con temas tan íntimos como su continuidad en televisión, sus asuntos financieros o su ideología política.

“Yo no suelo hacer entrevistas porque intento no meterme en líos, tengo demasiada visibilidad”, explicó Motos, quien se confesó fan del programa y por eso quiso acudir.

¿A quién vota Pablo Motos?

Aun así, es bien sabido que el presentador ha sido objeto de algunas polémicas, entre ellas, por entrevistas a políticos. “Si es política, no tengo que conectar. La mayoría de la gente que viene es porque tengo algún tipo de admiración o porque es muy popular. Las entrevistas políticas solo las hago si son elecciones, y lo que quiero es que la gente sepa quién es la persona que tengo enfrente y qué quiere”, confesó.

“Soy bastante huérfano políticamente, me gustaría volver a tener pasión por alguien, que alguien me gustase de verdad e ir ilusionado a votar, pero no me pasa”, aseguró. “Yo necesito sentirme honrado en el espejo. Las dos elecciones que he cubierto, no he ido a votar porque no quiero entrevistar a alguien y luego votarle. Así que en esas entrevistas no soy cordial, no tengo que conectar, solo hago un servicio público”.

“Las dos elecciones que he cubierto, no he ido a votar”

La pandemia puso al límite a ‘El hormiguero’

“Cuando llegan las elecciones, quiero ser útil. Igual con la pandemia. Al principio, pensabas que si abrías la ventana te morías. Entonces, llegó un momento en el que pensé ‘Corto el programa, nos vamos todos a casa’“, confesó el presentador de El hormiguero, que paró las emisiones brevemente al principio de la crisis sanitaria.

“Tuve un momento muy vital y me acordé del doctor Pedro Cavadas, que le pregunté por el caso que me contó de una señora que no tenía cara. Yo le pregunté si incluso así se quería vivir. Y él me explicó: ‘La vida es igual que un niño en un tiovivo, siempre se va a ir llorando a casa porque quiere dar una vuelta más. Nunca es un buen momento para morirse‘”, contó Pablo Motos.





“Esa frase se me quedó clava en ese momento donde estábamos todos acojonados y dije: ‘Hostia, nunca es un buen momento para morirse. A lo mejor dentro de un mes estoy muerto, pero yo voy a hacer el programa de televisión porque la gente necesita compañía, que haya algo que sucedía antes de la pandemia'”, explicó el valenciano.

“Todos los programas eran una cosa muy rara, por videollamadas, y estábamos todos muertos de miedo. La gente necesitaba que siguiera pasando lo mismo que pasaba antes y alguien que cuidase de su estado de ánimo y de su mente”, añadió.

Se ha arruinado dos veces

Más tarde, Pablo Motos fue más allá con su sinceridad en El sentido de la birra y habló de cómo pagaban en la televisión: “La televisión es muy cruel, por eso la pagan bien. ¿Por qué pagan de puta madre en la tele? Pues porque te roban el alma”.

Pero fue más allá y, casi como si estuviera en La resistencia, habló de su economía y confesó que se había “arruinado dos veces”. Tal y como contó, la primera fue con Biodel, unos chicles adelgazantes que se anunciaban cuando trabaja en Onda Cero y con los que él colaboró activamente. Sin embargo, terminó arruinándole porque se trataba de una estafa y le ocasionó problemas de salud a algunos consumidores. “Estuve a punto de ir a buscarlo y cometer una barbaridad. Laura [su mujer] me frenó”, reveló.

“La segunda vez que me arruiné fue con la bolsa“, añadió el presentador, quien explicó que fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria.