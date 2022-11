La telenovela ‘The Crown’ en el centro de un debate sobre la reina Isabel y el rey Carlos

Nos tocará juzgar, hasta donde podamos, si Morgan ha abusado de su libertad artística. Ahondando en el debate para The Guardian, la novelista histórica Stephanie Merritt cita a la escritora Hilary Mantel, doble ganadora del Premio Booker, que dijo que, cuando hay una “zona de duda” en un momento histórico, allí está el trabajo del escritor de ficción. “Puedes seleccionar, dejar de lado, resaltar, omitir, pero no hay que hacer trampas “, aseguró.

La actriz dame Judi Dench también ha entrado en el debate. “Cuanto más se acerca la serie a nuestros tiempos, más dispuesto parece a difuminar las líneas entre la exactitud histórica y el crudo sensacionalismo “, escribe Dench en una carta a The Times. “Mientras que muchos reconocerán The Crown como una historia brillante pero inventada, que lo es, temo que un número significante de telespectadores, sobre todo en el extranjero, pueda tomar su versión de la historia como totalmente cierta”, apuntó.

Tanto el laborista Blair como el conservador Major han criticado públicamente estos capítulos. “Sandeces totales”, dijo el portavoz del primero. “Un montón de disparates”, concluyó el segundo en una carta al periódico conservador The Telegraph. “La ficción no debería estar presentada como hechos”, afirmó, y añadió que esas escenas “ van a herir profundamente a una familia sumida todavía en el duelo por la persona en cuya vida se basa toda la serie”.

También cree que inventa demasiado, para lo que distingue entre “fallos típicos sin importancia” -como que la familia real no caza en julio, señala, por ejemplo- y “fallos históricos” que distorsionen la historia reciente. Según la prensa británica, esta temporada de The Crown nos mostrará un Carlos tan frustrado con su posición como heredero eterno que intenta convencer a los primeros ministros Tony Blair y John Major de que su madre debería abdicar, para lo que insiste en que él sería más moderno y que debería poder divorciarse y casarse con Camilla.

