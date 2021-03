“La tecnología es clave para que el entretenimiento pueda acercarse a nuevos públicos”

Sin duda. Fever es pionera en nuestro sector, es decir, no estamos replicando ningún modelo como puede pasar en industrias como la de la movilidad o “delivery”. Por eso no buscamos a gente con una experiencia específica, sino gente capaz de resolver nuevos problemas y que vea el potencial de la industria del entretenimiento — de media la gente gasta al mes en entretenimiento entre 15 y 20 veces más que en Netflix o Spotify.

Es cierto que la tecnología ha sido fundamental sobre todo para los períodos de confinamiento más severo permitiendo desmaterializar experiencias que las restricciones no permitían y que será parte fundamental del futuro en aras de garantizar la seguridad. Algo tan sencillo como el control de aforos, las reservas anticipadas, etc.

