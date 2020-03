la Teatroteca ofrece 1.500 obras de teatro gratis en streaming para pasar la cuarentena

Las 1.500 obras de teatro de la Teatroteca no son, ni mucho menos, la única opción cultural para pasar la cuarentena. Por ejemplo, la UNESCO permite consultar en la web de la Biblioteca Digital Mundial 19.147 artículos sobre 193 países en el periodo comprendido entre 8000 a. C. y 2000.

Porque no todo va a ser Netflix , ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que, ¿y si de este confinamiento la ciudadanía sale más cultivada? Es en estos periplos de preocupación y crisis cuando el ser humano saca lo mejor de sí mismo, en algunos casos también lo peor, pero mejor quedarse con lo bueno.

