La tarea de casa más odiada por los españoles tiene una rápida solución… ¡y está a la venta en Amazon!

Tal y como asegura la marca, este ‘gadget’ solo tarda 40 segundos en estar listo para su uso y, como no necesita que preparemos la tabla, es cuestión de minutos iniciar y finalizar el planchado. Para asegurar efectividad, cabe destacar que cuenta con una potente salida de vapor de 26 g/min que no genera calor residual, por lo que podemos lucir la ropa nada más acabar la tarea.

Sin embargo, a la hora de dejar la ropa como nueva, y más allá de seguir los trucos para intentar planchar lo menos posible, creíamos que no nos quedaba otro remedio que pasarnos una tarde entera planchando el montón de ropa acumulado… hasta ahora. Las planchas verticales han llegado a nuestra vida para facilitarnos esta costosa tarea doméstica que no podemos desterrar , ya que hay prendas en las que es necesaria. Gracias a estos gadgets, ya no necesitamos montar la tabla de planchar cada vez que necesitamos quitar las arrugas de una prenda ni invertir toda la tarde en esta labor.

