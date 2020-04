‘La Tacha’: ‘Quedarme quieta no es lo mío’

A pesar de que no podemos salir de casa, Lissette Jurado no es de esas que se quedan de brazos cruzados, no, no, no. De hecho, sigue trabajando en su miniempresa. ¡Más bien!

Desde hace más de cuatro años, la excompetidora de Calle 7, tiene una tienda virtual, la cual no se ha detenido por la pandemia del Covid-19. “Es mi nimiempresa que lo tomo como un extra y como orientación para aquellas personas que quieren estar cómodos y seguro con lo que compran en mi tienda, ya que por ser pequeñas empresas online suele pasar que las personas son estafadas”.

La Tacha asegura que siempre se ha caracterizado por ser una mujer proactiva, quedarse quieta no es lo suyo. “Gracias a Dios se mueve muy bien a pesar de que no estoy full’ en esto, ahora con la bebé tengo mi horario donde respondo los pedidos, para tener tiempo para la familia”, aseguró.

Ropa exclusiva para mujeres

Es una tienda exclusiva tanto para damas como para caballeros y la familia, pero la ropa deportiva está enfocada en la mujer de hoy.

