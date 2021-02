La suspensión de los contratos de trabajo y sus implicaciones

Considerando lo expresado en líneas anteriores, se concluye claramente que durante el periodo que el trabajador se encuentra suspendido, al no recibir salario, tampoco se computan vacaciones, décimo tercer mes, ni demás prestaciones económicas hasta tanto se ordene su reintegro. Fuera de esto, quedan afectadas las cuotas obrero-patronales dejadas de cotizar y su impago conllevaría la no acumulación de cuotas para acreditar a la jubilación. En algunos casos esta situación podría inclusive repercutir en una extensión involuntaria en la edad de jubilación para aquellos que antes de la pandemia se encontraban a meses de cumplir con el requisito de edad mínima para jubilarse.

You May Also Like