La supuesta ayuda de la Primera Dama y del Miviot quedó siendo solo promesas

Eric Yoel González, fue operado cataratas en ambos ojos de urgencias porque estaba a punto de perder la visión , esto después que se diera a conocer en los medios de comunicación social, sobre la necesidad de ayuda solidaria para salvarle las vistas. La desesperación de la humilde familia del menor llegó tocar el corazón de las personas que se hicieran solidarias siendo así que el equipo de trabajo del diputado Eugenio Bernal, El despacho de la primera Dama, un grupo de veragüenses y médicos especialistas en la ciudad capital apoyar la noble causa. Hoy se esta en la espera de que se haga realidad de las promesas en la que también se incluye Lidia González una humilde madre que llora cada vez que llueve porque su frágil casa se moja y se le cae a pedazos en la comunidad de Alto Los Pajaritos. Una fuente gubernamental en Veraguas, dio a conocer que los trabajos de la casa para el menor Eric Yoel González, había iniciado con la reparación del camino y escombros, pero con el cambio del director regional del MIVIO hace varios meses se desconoce cual será la suerte de esa promesa. Grupos organizados y solidarios en Veraguas , piden a las autoridades del país, hacerse eco de la ayuda social que necesitan de estas familias y a enfocarse en estos asuntos . Señalan que reconocen el problema de la pandemia pero que es importante mirar también las demás necesidades. Lo lamentable de este asunto es que en Veraguas, la pasada administración construyó casas con el proyecto techo de esperanza y una cantidad considerable de esas viviendas no están ocupadas porque a quienes se las asignaron ni siquiera viven en esas comunidades, mientras que las familias necesitadas no fueron tomadas en cuenta.

Panamá. Parte de las promesas del despacho de la primera dama de la República Yazmín de Cortizo y del Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes y otras entidades siguen sin concretarse en humildes familias que viven en condiciones de pobreza extrema y con enfermedades en comunidades apartadas del distrito de Cañazas en la provincia de Veraguas . Se informó que son muchas las familias que llevan años luchando por la construcción de sus viviendas y que aún no se les toma en cuenta para mejorar sus condiciones de vida. El niño Eric Yoel González, residente en la comunidad de Alto Los Pajaritos en el distrito de Cañazas, quien padece de varias enfermedades como diabetes, el corazón, epilepsia, además de ser sordosordo mudo y recientemente operado de cataratas, se le prometió la construcción de su vivienda, pero a la fecha no se ha hecho nada. De acuerdo a Zoilo González, padre del niño en mención , fueron muchas las evaluaciones sociales que se hicieron en el cual se determinó la necesidad de la construcción casita digna que diera una mejor calidad de vida a su niño, sin embargo, según Zoilo, no se tiene nada todavía.

You May Also Like