Ahora, en un país moral y financieramente enfermo, encaramos un momento donde permitir que la desesperanza nos domine no es una opción ya que dejar que el desinterés en lo cotidiano se convierta en la norma es como morir lentamente. La suma de todas las crisis no es una novela, es real y es panameña. Si nos atrevemos a apagar la apatía tendremos espacio para escribir juntos otra historia; una que dé lugar a un país más justo.

El Banco Mundial anunció el crecimiento económico proyectado para Panamá este año 2021 en 9.9%, segundo sólo tras Guyana en toda la región. El anuncio prendió los fuegos artificiales de la celebración llana que desconoce la realidad de ser un país que ha crecido pero que no registra progreso social. Enfocarnos en este tipo de mediciones seguramente evitará que el agua llegue a Panamá Oeste, seguirá promoviendo la acumulación de basura en los pueblos del interior y permitirá que alcaldes y representantes sigan recibiendo jugosas remuneraciones por no trabajar.

En la novela de Tom Clancy “ La Suma de todos los miedos” , Jack Ryan salva al mundo de una hecatombe nuclear producto de una serie de impensables coincidencias que van contagiando un miedo que congela. El Panamá de hoy es el escenario para otra novela pero sin personajes inspiradores porque no somos ni si quiera capaces de identificar a los usurpadores de la inocencia de niños abusados en albergues; no podemos sentarnos a una mesa que resuelva la posible desaparición de la Caja de Seguro Social; nos cuesta hablar de cambios que la Constitución pide a gritos porque la apatía nos gana y resulta más cómodo dejar las cosas cómo están.

Ante la desgarradora realidad vivida con el modelo que no ha sabido o no ha querido ejecutar para liderar al país en otra dirección, la inocencia dio paso a algo de esperanza: debe ser que la sociedad civil, el yo, no ha hecho suficiente y llegó el momento de sacudirse el óxido de años de desinterés para que el involucramiento provoque soluciones. Quizás es muy temprano para juzgar, pero, movimientos ciudadanos que articulan protestas callejeras o que promueven la creación de nuevas soluciones políticas dentro de un sistema descompuesto tampoco parecen generar la tracción necesaria para inspirar cambios reales. La desesperanza duele más.

