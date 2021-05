La subasta por ser el primer turista espacial de Blue Origin ya ha alcanzado los 3 millones de dólares (y lo que queda)

Desde luego, estaremos atentos a la subasta en vivo que se producirá el 12 de junio para ver quien se lleva finalmente el ansiado billete . Además, será interesante ver en cuánto se queda el precio de ese billete espacia. Eso sí, Blue Origin ha aclarado que el dinero de la subasta se donará a la fundación de Blue Origin llamada ‘Club for the Future’, cuyo objetivo es “inspirar a generaciones futuras a perseguir carreras STEM y ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio”.

Está claro que este es un juego para las grandes carteras y nosotros, los mortales, nos tendremos que conformar con divertirnos viendo cómo va subiendo el precio del billete. Algo que, por cierto, no se podía hacer hasta ayer mismo, pues desde el 5 hasta el 20 de mayo la subasta era ‘sellada’ y no se podía ver las cantidades de las pujas -se pujaba a ciegas- . Ahora sí se puede desde la misma página de Blue Origin .

Como era de esperar, el precio del billete para ser el primer pasajero por el espacio a bordo de la nave New Shepard no iba a ser nada barato, pero tampoco sabíamos que fuera a alcanzar 2,8 millones de dólares en lo que lleva abierto el plazo de subasta.

