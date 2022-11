La SPIA aboga por cambios a la ley para que los bomberos no sean ‘juez y parte’

En un comunicado, los bomberos aseguraron que “no es cierto” que ellos otorgan permiso de ocupación a edificios que no cumplen con las normas de seguridad. “Es cierto que el edificio es nuevo y tenía permiso de ocupación. Hay piezas que se pueden dañar, no quiere decir que le dimos un permiso de ocupación a un edificio que no contaba con la seguridad adecuada. Cuando se otorga un permiso de ocupación es porque cumple con todas las normas que exige la NFPA (National Fire Protection Association de Estados Unidos)”, aseguró Abdiel Solís, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

No adelantó detalles de los hallazgos. Prefirió la cautela. Aseguró que es mejor esperar a “tener un panorama claro de los eventos que desencadenaron el estallido”. Sin embargo, una de las teorías apunta a un tema de gas. Esto porque los propios residentes de la propiedad, aseguran que sentían un olor a gas desde hace dos semanas. “Vivo en el piso 30 de dicho edificio y llevamos dos semanas quejándonos de que la alarma se saltaba todos los días y provenía del piso 12 porque los detectores avisaban al seguridad y a la administración y no se tomaron las medidas”, narró Ainoa Pupo. Una carta de la administración del edificio da cuenta de que se alertó a los residentes sobre una inspección agendada para el 29 de octubre pasado, en los apartamentos que tienen calentador de gas.

