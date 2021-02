La sorprendente súplica de Belén Esteban tras su bronca con Jorge Javier Vázquez

La colaboradora de Telecinco Belén Esteban ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con una imagen que dista mucho de las habituales que publica en la red social, más aún si se tiene en cuenta la reciente bronca protagonizada junto al presentador Jorge Javier Vázquez.

En concreto, Esteban ha publicado en sus Stories de Instagram una imagen en la que aparece, de espaldas a la cámara, y frente a un altar de San Judas Tadeo.

El hecho de que la colaboradora se encomendara a este santo, sin más información adicional en la fotografía, ha provocado desconcierto, ya que San Judas Tadeo es considerado el santo patrono de las causas difíciles o desesperadas.

El santo, uno de los patronos más invocados popularmente, es comúnmente representado con una llama de fuego sobre su cabeza y un hacha, entre otros atributos.

La imagen de esta súplica, además, tiene lugar días después de una sonada bronca en el plató de Sálvame con Jorge Javier Vázquez, aunque por motivos diferentes a anteriores discusiones que ambos ya habían protagonizado.

Belén Esteban, frente al altar de San Judas Tadeo. INSTAGRAM

Todo empezó cuando, durante la publicidad, se comentó que habían colgado una foto o un meme de Belén Esteban, a lo que Kiko Hernández dijo que él no la había visto. Ya durante el programa, el presentador cogió su móvil para mostrársela, y la de San Blas les interrumpió para decir que sabía que no hacía falta que se ocultaran, que había visto que esa era su imagen.

“No me molesta la foto, me molesta que lo compartas“, le dijo ella. Entonces, al ver el enfado de la tertuliana, Jorge Javier Vázque le pidió disculpas, lo que no convenció a Belén Esteban.

“Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado“, espetó la colaboradora, un comentario que hizo estallar al presentador.

“Pues mira, eso que estás diciendo me parece peor”, saltó Jorge Javier. “Yo eso jamás te lo hubiese dicho a ti, porque te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptarlo, ¿y encima dices que tienes fotografías? Mira tía, paso. Me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto“, aseguró.

“De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices. Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona que eres, por si acaso me faltaba conocerla”, continuó Jorge Javier, enfadado. “Cuando uno se equivoca, solo a ti se te pueden aceptar las disculpas. ¿Eres tú quien dicta esto sí y esto no? Pues chata, conmigo no, te he pedido perdón de corazón”, le respondió.