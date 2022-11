La sorprendente respuesta del DT de Ghana cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo previo al duelo con Portugal

“No es nuestro problema y no creo que sea un gran problema. Todo el mundo quiere ganar y, pase lo que pase, es un gran escenario, un gran partido a nivel de una Copa del Mundo, así que normalmente no creo que eso pueda distraer a nadie”, amplió el entrenador de 47 años, que durante su carrera dirigió en divisiones inferiores de varios equipos de Alemania y llegó a la selección africana como ayudante de campo del serbio Milovan Rajevac antes de asumir la dirección técnica.

En la previa al partido con Las Estrellas Negras, surgieron las dudas sobre si estos últimos días agitados podrían afectar el desempeño del atacante de 37 años e incidir en el cotejo. Justamente, sobre eso mismo fue consultado en rueda de prensa el director técnico de Ghana, Otto Addo, quien respondió sin dar vueltas: “No lo sé y, para ser honesto, no me importa”.

