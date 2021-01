La sorprendente alegación que presentará el Barça en el juicio contra Setién: no haber jugado bien

Así, a Setién le reclaman que cogió al equipo líder en LaLiga y no ganó el título ; que cayó en cuartos de Copa , algo que no se daba desde hace una década, llegando a ocho de las últimas diez finales; y protagonizando la mayor derrota de la historia del club en competición europea , perdiendo en cuartos contra el Bayern.

Según ha informado El Larguero, el Barça alegará que Setién no cumplió las promesas que hizo en su presentación en cuanto al juego, al estilo del equipo y al uso de la cantera . El club considera que el entrenador no estaba capacitado para el cargo.

You May Also Like