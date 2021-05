La solución para practicar deporte en verano sin gastar mucho dinero la tiene estas bandas elásticas de 10 euros

Aunque podemos dar prácticamente por finalizada la Operación Bikini, no debemos olvidamos de que, a pesar de que empiece el buen tiempo y, con él, las vacaciones, hay que mantener la forma. Optar por los deportes acuáticos es una buena forma de cambiar la rutina deportiva y de hacer ejercicio sin pasar excesivo calor. Eso sí, es recomendable bajar el nivel de exigencia con nosotros mismos, porque no podemos mantener el mismo ritmo llegadas estas fechas. De hecho, hay que tratar de encontrar el equilibrio para no obsesionarnos con esta cuestión. Además, no podemos llevar siempre encima todas las herramientas de fitness que hemos adquirido este año para lucir tipazo.





Sin embargo, hay un complemento deportivo que puede potenciar nuestros entrenamientos, ayudarnos a tonificar todos los sistemas musculosos del cuerpo y, además, apenas ocupa espacio, por lo que puede convertirse en el accesorio indispensable para este verano. Nos referimos a las bandas elásticas, unos artículos que nos permite trabajar todo el cuerpo para fortalecerlo y estirarlo. Una de las ventajas de contar con ellas es que en un mismo pack solemos encontrar distintas resistencias para poder combinarlas en distintas zonas y para poder evolucionar con los entrenamientos. Este es el caso del modelo de Gritin, uno de los favoritos de los usuarios de Amazon, puesto que cuenta con más de 9.000 valoraciones en la plataforma. ¡Y cuestan menos de 12 euros!

Las bandas ‘fitness’. Amazon

Este pack incluye cinco bandas elásticas de diferentes durezas para que, a medida que vamos avanzando en los entrenamientos, podamos aumentar la resistencia y potenciar el trabajo muscular, tanto del tren superior como del inferior. Todas ellas están fabricadas, además, de látex de calidad, para que sean suaves al tacto, pero muy resistentes a la hora de trabajar la fuerza sin miedo a romperlas.

Cómo sacar partido a las bandas elásticas

Entre las ventajas indiscutibles de contar con este complemento deportivo es que nos permite realizar ejercicios de brazos, pecho, abdominales, glúteos, espalda y piernas sin necesidad de cambiar de herramienta y, además, en cualquier lado, bien estemos en casa o al aire libre. Con ellas, no solo conseguiremos tonificar y definir, podemos estirar los músculos, por lo que son perfectas para disciplinas como yoga o pilates y para ejercicios de mejora de la flexibilidad. En cuanto a los tipos de ejercicios, por ejemplo, para el tren superior, son un perfecto sustituto de las mancuernas: tan solo debemos pisar la cinta con los pies y realizar el gesto como si levantásemos pesas agarrando la banda. También podemos hacer sentadilla con esta goma entre las rodillas, para que esta oponga mayor resistencia a la apertura de las piernas.

