La solución definitiva para iniciarse en la repostería (y no morir en el intento) está en Amazon

La repostería es pura ciencia y, quien diga que no, es porque no le gusta demasiado la cocina dulce. Hay que respetar, con precisión matemática, las cantidades de cada ingrediente, los tiempos y la temperatura de cocinado y, también, los minutos de reposo antes de hincarles el diente. Por eso, la paciencia y una lectura detenida de cada receta son las dos premisas que conviene repetirse cuando nos enfrentamos por primera –o octava vez– a una carrot cake, a la famosa tarta de queso al horno o a unos divertidos muffins.

