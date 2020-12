La solidaridad mundial y la responsabilidad compartida

En este sentido, el liderazgo y la participación de las comunidades ha sido clave. Hemos visto innumerables ejemplos de cómo el activismo y la solidaridad comunitarios, una vez más, son fundamentales para brindar información, servicios, protección social y esperanza a las personas afectadas por el VIH. No obstante, esa solidaridad no puede ser responsabilidad exclusiva de las comunidades. Cada uno de nosotros debemos contribuir a hacer del mundo un lugar más saludable.

Al mismo tiempo, tuvieron que unir esfuerzos para mantener la respuesta al sida en evidencia y abogar no solo por el acceso a los servicios básicos de VIH para todas las personas, incluyendo a las más vulnerables, sino también para promover abordajes mejorados, como la dispensación multi-mes de antirretrovirales –para al menos 3 meses–, el mayor apoyo entre pares para la promoción y mantenimiento de la prevención combinada del VIH y, no menos importante, un enfoque más dedicado a la salud mental entre las personas que viven con el VIH.

You May Also Like