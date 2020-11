La solidaridad de este matrimonio que alberga a siete familias damnificadas por Eta e Iota en Honduras | Noticias Univision América Latina

“No soy adinerado, pero con lo poquito que tenemos estamos ayudando. No da el que tiene sino el que tiene voluntad”, dice Varela. Este hombre, quien se gana la vida con un negocio de venta de frutas y comida, está convencido de que la decisión que tomó su familia y él fue la correcta, porque dice que no dejará a ninguno de los suyos en la calle.

Los Franco duermen en un pequeño cuarto de madera que está fuera de la casa. Las camas no bastan, por eso tiran algunas colchonetas en el suelo. “Aquí no estamos debajo del agua, del lodo, nada que ver, y por lo menos estoy donde ella (su recién nacida) esté tranquila. Tiene su camita, yo la acuesto tranquila y no hay problema de nada”, dice Portillo.

Una persona que maniobraba una lancha se aproximó a ellos y les ofreció ayuda. “Pero cuando llega la lancha nosotros no sabemos dónde están los familiares. El agua estaba hasta el tope de las casas, no sabíamos para dónde agarrar. Emocionalmente eso fue preocupante, porque miraba pasar refrigeradoras por el agua, pasaron animales y uno solo esperaba ver las caras de las personas”, recuerda.

