La soja y el riesgo de padecer cáncer mamario

Hace un tiempo se creía que los alimentos de soja aumentaban el riesgo de sufrir cáncer mamario. No obstante, consumir cantidades moderadas de alimentos de soja no aumenta el riesgo de padecer cáncer mamario, ni otros tipos de cáncer. Una cantidad moderada sería de una a dos porciones al día de alimentos integrales de soja, como tofu, leche de soja y edamame.

