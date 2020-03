‘La sociedad merece que yo siga’: Maribel Coco

¿Cuáles son sus logros en defensa de los derechos humanos, como para ser defensora?

Yo sí tengo. Hace 30 años defendí el condón, a las mujeres y a los adultos mayores.

¿Tiene presentación haber sido nombrada como defensora habiendo sido botada por corrupción del Seguro Social y de Udelas por plagio?

En Udelas me acusan de plagio por haber aspirado a ser rectora de la universidad. Y lo del Seguro también fue político.

Son delitos específicos de los que la acusan… ¿inventaron los casos?

Sí, cómo no.

El caso de Udelas lo está peleando. ¿Confía en la justicia panameña?

Cómo no… y voy a ganar.

¿En general o en su caso?

En general.

Pero no me dijo si tiene presentación que nuestra defensora del pueblo haya sido despedida de dos entidades…

No es presentable, pero tampoco se me debe inhabilitar si son temas políticos…

Renunció al PRD 15 días antes de ser nombrada. ¿Eso le da suficiente independencia?

Sí, cómo no. Mira a los defensores. Todos vienen de algún partido.

¿Se siente PRD de corazón?

No, pero son 37 años…

¿Nunca pensó en renunciar a la Defensoría con tantos cuestionamientos basados en hechos?

Sí, porque eso me provocó mucho estrés. Pero la sociedad merece que yo siga.

¿A usted la nombró Alfredo Castillero o la orden vino de Presidencia?

Fue Castillero.

¿Por qué se siente tan opaca su gestión, salvo por el reciente comunicado del matrimonio igualitario?

No creo que la sociedad la siente opaca.

¿A cuánta gente ha botado usted?

Cero. Los que se fueron renunciaron.

A petición suya…

Yo les dije, pero eso es normal.

¿Por qué, si usted está en teoría transitoriamente en ese cargo, le pide la renuncia a la gente?

Porque yo tengo que trabajar con gente de mi confianza.

¿A cuántos les dio aumento?

A una buena cantidad de funcionarios.

¿A cuántos contrató?

No he hecho la suma. Pero no es con jugosos salarios como dijiste tú.

¿Cuántos son PRD?

Los menos.

¿Por qué a los nuevos los contrató con salarios más altos?

Son los salarios que me encontré.

¿Eso por qué no está documentado en la página de transparencia?

Veo eso… estamos actualizando la web.

¿Qué diputados le han pedido trabajo para allegados?

No te puedo responder eso… Pero no todos, unos cuantos.

¿La hija de Alma Cortés y hermana de Zulay Rodríguez, cómo llegó a la Defensoría, por Alma o por Zulay?

Por Alma. Es mi amiga desde hace más de 30 años.

¿Por qué contrató a Vielka Valentine, condenada en 2015 a 40 meses de cárcel por falsificación de documentos y corrupción de servidores?

Me llegó su hoja de vida con experiencia… no supe de eso hasta después.

Y cuando se enteró la dejó ahí…

No la puedo destituir. Ella quiere terminar su cuota para jubilarse…

¿Ella cómo llegó ahí?

Fue propuesta por el PRD. Como todos los partidos me hacen propuestas.

¿Alguno de sus hijos trabaja en el gobierno?

Uno, en la Asamblea. Bancada PRD.

¿Y su esposo?

Médico de la Asamblea hace 12 años.

¿Por qué le bajó el perfil al plan de acción inmediata, la extensión de la Defensoría en la calle?

Porque consideramos con mis asesores que no era tan activo como queríamos.

¿En vez de activarlo, lo quitaron?

Seguimos saliendo, pero sin el nombre.

¿Martinelli la ha ido a visitar?

En una ocasión, pero no subió. Yo bajé a su carro a dar una vuelta.

¿Qué quería?

Profundizar sobre su caso de derechos humanos ante la denuncia que había efectuado a nivel internacional.

¿Cree que se le violaron los derechos?

Yo pienso que sí. Ha debido tener un encarcelamiento más humano.

Estaba en una casa, cuando el resto de los reos está en celdas compartidas…

Sí, pero en esa casa a veces no tenía agua ni le permitían llevar comida.

Al resto de los presos tampoco…

Tampoco se los permiten.

¿Por qué no subió a su oficina, si era un tema institucional el que abordaría?

Los dos lo consideramos mejor.

¿Le parece correcto eso?

No, pero sentí que lo tenía que hacer.

Él fue su jefe, ¿no?

Sí, nueve meses en el Seguro. Tuvimos una excelente relación.

Usted presume de su amistad con Benicio Robinson. ¿Es por eso que no han elegido al nuevo defensor?

No presumo. Tengo más de 30 años de amistad. Lo del defensor, la Asamblea tiene mucho trabajo y enredos y sienten que es un tema que podrían postergar. Y hacer dos elecciones seguidas los agota.

Usted le dijo a su equipo que no iba a tener problema con aumentos porque tenía buena relación con Quibian Panay. ¿Qué responde a eso?

No he dicho eso. Sí tengo amistad con él, pero no a ese nivel.

¿Cree que la Asamblea le violó los derechos a Alfredo Castillero o no?

Es un tema de interpretación. No creo que se los violaron.

Usted dijo que no es activista de la autodenominada defensora de la sociedad civil. ¿Por qué el ataque?

Porque ellos me atacaron a mí.

Tome posición. Arquesio Arias, PRD.

No ha sido expedito ese caso.

Remilitarización. ¿Sí o es percepción?

Es percepción. Yo no veo que haya militares aquí…

Cárceles. ¿Debe estar bajo Seguridad o bajo el Ministerio de Gobierno?

Con la Policía, porque se siente más autoridad. Pero deben formarse diferente.

Medicamentos. ¿Qué ha hecho ahí?

Nos hemos reunido con la comisión de medicamentos.

¿Por qué solo ha sacado un comunicado firme (el de matrimonio igualitario)?

Hay que comenzar a trabajar en eso.

Salud mental. ¿Qué ha hecho al respecto?

Todavía nada. Pero es importante.

Hospital del Niño. ¿Qué ha hecho?

Les llevamos cinco canastillas.

¿Y en cuanto a la licitación?

Nada. No es tan fácil con tantos problemas que tenemos.

Contrataciones directas en el gobierno. ¿Qué ha dicho al respecto?

No hemos sido puntuales en eso.

Feminicidios.

Tengo un departamento muy activo.

¿Cuáles son las cifras oficiales?

No las tengo.

Cobrar doble salario. ¿Qué ha dicho?

Todavía no he podido decir nada.

¿Y qué opina de eso?

Mientras puedan cumplir el horario…

Pero la Constitución y el fallo de la Corte Suprema lo prohíben…

Pero la gente quiere vivir mejor…

Agua, transporte, educación, salud. ¿Ha hecho algún pronunciamiento?

No, pero estamos dando seguimiento.

Su opinión de traer talento extranjero.

Se equivocan. Hay muchos panameños buscando trabajo.

¿No viola los derechos humanos que la ley discrimine a los extranjeros legales prohibiéndoles ejercer oficios?

Sí, hay que sentarnos todos a hablar.

¿Y la propuesta de ley contra los extranjeros de Zulay Rodríguez?

Yo creo que hay que buscar más indicadores para sentarnos a ver esa propuesta.

Se le siente política en sus respuestas…

Hay que ser político, solo que no puedo ser partidaria.

¿Qué hace por los pacientes de VIH?

Estamos haciendo campañas de eso.

¿Y por las personas con enfermedades crónicas, degenerativas y raras?

Estamos en eso. Haciendo reuniones y convenios con ellos.

Corrupción. ¿Qué ha hecho?

No hemos trabajado en nada de eso.

¿Qué le criticaría al gobierno?

Funcionarios con familiares nombrados y contrataciones directas.

¿Por qué la Defensoría es una entidad tan codiciada?

Todavía me lo pregunto.

¿No será porque, aparte de la policía y los custodios, la Defensoría es la única entidad con acceso abierto a las cárceles y el defensor puede pedir traslados por razones humanitarias?

¿Sí, será por eso?

¿Ha tenido peticiones de traslado de presos de alto perfil o visitas de abogados renombrados en su oficina?

En el caso de West Valdés, lo pidieron.

Joyce Araujo se fue molesta. ¿Ha tratado de recontratarla?

No, no… ella me golpeó duro.. Juntas nos hubiéramos podido comer el mundo.

¿Qué ha hecho por revivir la Relatoría para la Libertad de Expresión?

Nada. Tengo que meterme en eso.

El 12 de febrero hicieron un volanteo por el día de las legumbres. ¿Es muy rara esa prioridad, no cree?

Sí, pero lo enfocamos en la seguridad alimentaria…

¿Cómo califica usted su gestión?

Buena, buena.