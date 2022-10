“La situación es peor que en cualquier otra parte del mundo”: Tigray, la asediada región que lleva 2 años en guerra

Los grupos se reúnen en torno a una única radio a un lado de la carretera para enterarse de lo que ocurre. Todo el mundo habla del proceso de paz y sigue con atención las noticias al respecto, pero mucha gente cree que el gobierno etíope no tiene disposición para las conversaciones, porque no ha dejado de bombardear .

“Se considera tabú no alistarse en el ejército”, afirmó un hombre, cuyo nombre la BBC no revela para protegerlo.

En las últimas semanas drones no han dejado de sobrevolar los cielos de la ciudad de Mekele, que tiene una población de unos 300.000 habitantes, casi todos los días, asegura el comunicador que está en la zona y cuya identidad no se revela por razones de seguridad.

