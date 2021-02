“La situación es muy urgente, nos aboca a la quiebra”

Hostelería de España, Marcas de Restauración, CC OO y UGT firman una carta conjunta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que afirman que “peligra la continuidad de más de 12.000 empleos” en el sector y tachan a AENA de “inmovilismo” al no adaptar el canon a la facturación real de las empresas afectadas. Si la situación no cambia, dicen, estaríamos ante una “inminente situación de insolvencia para la mayoría”.

