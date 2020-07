“La situación de Bale es insatisfactoria para todos”

El delantero galés apenas ha contado esta temporada para Zinedine Zidane, pero su agente, Jonathan Barnett avisó recientemente de que el jugador no piensa cambiar de equipo . “Gareth está bien. Todavía tiene un contrato de dos años, le gusta vivir en Madrid y no se irá a ninguna parte “, aseguró en declaraciones a BBC Sport.

“La situación de Bale en el Real Madrid es insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo trajeron para jugar tan poco como está haciendo actualmente . Básicamente creo que quiso irse el verano pasado y el club le dijo primero que sí y después que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil “, opinó Kroos en declaraciones a Sky Alemania que recoge Europa Press.

