La sinfonía de España suena muy bien, pero aún hay cosas por afinar para el futuro

A Luis Enrique no se le puede negar el mérito de haber hecho piña, al estilo Clemente, fijando el enemigo común en el exterior en todos aquellos que dudaban de la capacidad competitiva de este grupo y aferrándose a los fantasmas ausentes, especialmente a la no convocatoria de jugadores del Real Madrid , para convertir eso en fuente de máxima motivación dentro del grupo.

Contra España en la semifinales de la Eurocopa, fue más Italia y supo vivir de los fallos de España hasta en la tanda de penaltis, donde Olmo y Morata fallaron y en el futuro si se quiere ganar algo no se puede errar tantas oportunidades y mucho menos desde los once metros porque a España le mató, en su mejor día con el balón, la carencia de jerarquía defensiva y la puntería otro vez más.

Una victoria en cinco partidos no debería ser motivo para sacar pecho. Los que gustan de ver el vaso medio lleno tienen un carro de argumentos, pero tan válidos como los que lo han visto medio vacío desde el principio. Bueno incluso desde que conocieron la lista de los 23 convocados. El resultado suele explicar solo una parte del camino y no siempre el verdadero, pero la historia no solo entiende de palmarés.

You May Also Like