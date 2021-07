la simbología del cabello en la moda y la sociedad

Pero los anhelos de romper con lo establecido no son solo femeninos. Algo nuevo se construye cuando cambiamos nuestra relación con el cabello y durante años, y todavía ahora, los artistas que querían demostrar que venían a transmitir un mensaje novedoso no dejaban escapar las capacidades expresivas de la moda. Uno de los grandes ejemplos, la evolución de la estética de The Beatles.

Como explica Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros, “las mujeres ya no eran dependientes de su imagen y Vidal Sassoon lo entendió creando cortes y conceptos como el wash & go (lavar y listo) , que permitía que pudieran arreglarse sin tener que pasar por la peluquería. Con esos cortes elegantes y funcionales el peluquero dio forma a una nueva actitud para la mujer, menos dependiente de su imagen y que reflejaba sus ansias de libertad.”

You May Also Like