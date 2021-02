La Sexy Nay le tira a Anyuri y tilda a Zuany Tatiana y Mussetta de corruptas

Por supuesto que eso no se quedó así, y Sexy Nay publicó en su cuenta de Instagram un pa’ tras a Zuany y a Mussetta quien también opinó. “Les recomiendo a las ‘plastic girls’ que andan comentando baba, que se relajen que se les va a derretir el plástico de tanto arder. Yo ya dije en un diminuto minuto lo que tenía que decir, absolutas, insurrectas, aprendan a dar el ejemplo corruptas. Si no sabían quién soy Yo, ahora lo saben. Yo soy la más Sexy Nay, la mamá de todas, hagan su tarea ridículas . Sus pupilas sabe muy bien quien soy Yo, sí quieren fotos me avisan”.

¿Quééé? Sí, resulta que hace días Anyuri hizo el Challenge de Farruco , #nohagocorochallenge en el que se autoproclamó la número uno de patio . Algo que provocó una palera virtual, e internautas le decían que dejara la locura, e incluso cuando la otra reguesera, Carlienis, sacó su challenge muchos no dudaron en manifestar que “partió” a “La Cuchita”. Eso no trascendió.

