La serie televisiva ‘The Walking Dead’ terminará en 2022

Ahora, el canal busca renovarse, pero pese a las buenas rachas de “Fear the Walking Dead” y “Better Call Saul”, respectivamente derivados de “The Walking Dead” y “Breaking Bad”, no ha encontrado el nuevo diamante.

El canal también está trabajando en otro proyecto en torno a “The Walking Dead”, llamado “Tales of the Walking Dead” (Cuentos de “The Walking Dead”), que examinará con más detalle algunos de los personajes de la serie original.

You May Also Like