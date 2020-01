La serbia de Novak Djokovic gana la final de ATP Cup

En el dobles decisivo, donde no participó Nadal por cansancio pese a que había anunciado que sí en un primer momento, Djokovic, que formó pareja con Viktor Troicki, perdió su primer juego al saque. Con 3-1 abajo, los serbios le dieron la vuelta a la situación, encadenando siete juegos consecutivos para colocarse con un set y un break de ventaja (6-3, 2-0), una distancia que no podría remontar la pareja española formada por Pablo Carreño y Feliciano López.

