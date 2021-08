La Selección Mexicana ya tiene claro que, pese a llamarlo, no contará con Raúl Jiménez

De esta manera, Gerardo Martino se quedará con Funes Mori y Martín, pues en su momento no se hizo la solicitud de Alan Pulido al Sporting Kansas City y si quisieran en este momento solicitarlo, no se los prestarían, toda vez que para pedir a un jugador de la MLS deberán hacerlo con 15 días de antelación.

El nombre de Raúl Jiménez apareció en la lista “porque ya estaba hecha y por alguna razón no lo quisieron sacar de la misma, pero no lo dejan venir”, se dijo.

Se dijo a este portal que no obstante que la solicitud por Raúl Jiménez se mandó en tiempo y forma a los Wolves, la directiva del cuadro de la Premier League dio una negativa tajante, ante el acuerdo que existe de no liberar jugadores para partidos en países incluidos en la lista roja del Reino Unido para el próximo parón internacional .

