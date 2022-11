la Selección llevará en Qatar un sistema en la equipación para oír a Luis Enrique

Usar estos sistemas en los entrenamientos podrían hacer que Luis Enrique descansase la voz y darlo todo en los partidos oficiales de Qatar 2022. Este podría ser uno de los motivos por los que la Selección Española habría querido apostar por esta tecnología que, aunque no es tan innovadora como prometen, sí que es un método que hasta ahora la Roja no había usado.

“La última tecnología” de la que habla la Selección Española solo se puede usar en los entrenamientos, no en los partidos oficiales. A pesar de sus apuestas por este sistema, algunos usuarios han destacado que podría no ser tan efectiva como la Roja espera ni tan novedosa como prometen.

