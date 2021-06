La selección española rechaza la vacuna de Pfizer y se plantea ir a la Eurocopa sin recibir ninguna dosis

Después de toda la polémica que se ha organizado por la vacunación de la selección española, ahora mismo no es seguro que la vayan a recibir porque no quieren la que les van a administrar. Aunque Sanidad ha dado su OK, la RFEF quería que a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico les inoculasen la vacuna de Janssen, monodosis, y no de la Pfizer, que es la aprobada y que debe tener dos dosis.





Según adelantó La Información y confirmó El Partidazo de Cope, el problema estriba en el que las autoridades sanitarias desaconsejan el uso de Janssen para menores de 40 años. La situación es crítica, porque el tiempo se agota y España debuta en la Eurocopa el lunes contra Suecia, y necesitan al menos dos días para que los posibles efectos adversos temporales a la vacunación (fiebre, dolores musculares, malestar) se pasen.

Consciente de que no habían acordado aún al 100% que les fuesen a vacunar este jueves o el viernes (lo más probable), Luis Enrique ya mostró sus dudas en la amplia rueda de prensa que ofreció a media mañana.

“En el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Me fastidiaría mucho si hubiera síntomas, pero lo contemplamos, claro. A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar”, afirmó, contundente.





El seleccionador recordó que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, lleva meses intentando conseguir que les vacunen. “El presidente desde hace dos meses, nos dijo tanto al director deportivo como a mi, que había la posibilidad de que se nos vacunara con la pauta completa una vez que se diera la convocatoria completa. Lo aceptamos. Ahora hay negociaciones, pero no es seguro. A partir de aquí, cada caso será tratado de manera individual y deseo que no haya más casos”, replicó.

El mayor problema son los plazos. Si se ponen la primera dosis de Pfizer entre este jueves y el viernes, la segunda les tocará en medio de la Eurocopa. Como muy pronto, ya en unos hipotéticos cuartos de final. Habida cuenta de que puede haber efectos secundarios, desde la RFEF se muestran contrarios y prefieren pasarlos cuanto antes, este mismo fin de semana, aunque ello implique que no estén al 100% ante un rival como Suecia. Al ser el primer partido de la fase de grupos, aún podrían resolver un eventual pinchazo (en este caso, futbolístico).