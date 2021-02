La Selección española femenina de fútbol sella su pase a la Eurocopa con un contundente 0-13 a Azerbaiyán

Pese a ello, España no permitió que Azerbaiyán pudiese coger aire y no aflojó para completar otra sonora goleada con Esther González y Jenni Hermoso firmando sus respectivos repóquer, y con Eva Navarro y Nerea Eizaguirre uniéndose también al listado de goleadoras.

España no dio margen a la sorpresa y sumó sin problemas, contundencia y fiel a su filosofía los tres puntos que le faltaban para estar en el torneo continental del año que viene, la quinta gran cita internacional a la que no faltará desde 2013 y cuarta EURO en su historial.

