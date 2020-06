Eso no le impidió ponerse cuarto en las primeras vueltas y, después, verse peleando por la victoria con Michel Jourdain y con el propio Franchitti. Su lucha final fue espectacular, y posiblemente no hubiera distado mucho de lo que se hubieran hecho los dos en un circuito real, dado que son dos corredores que saben cómo ir al límite.

You May Also Like