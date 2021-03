La segunda oportunidad de Juan Antonio Ducruet para cambiar el Idaan

Definitivamente, requerimos mejorar la capacidad de gestión, pero eso no significa gestionar a espaldas de autoridades o los interesados políticos. Los líderes políticos juegan un papel, porque están en contacto con las comunidades y me toca trabajar con los representantes, alcaldes y diputados. Lo importante es mantener la parte técnica con los técnicos y la política con los políticos.

Por supuesto que si es necesario dentro de la estrategia nuestra, se presentará a la Asamblea Nacional. Aunque no necesariamente tiene que convertirse en una sociedad anónima, ya que la Autoridad del Canal de Panamá no lo es y funciona con buenos estándares, así como Pasaportes. Todo esto será analizado y hay que enfocarse en el cliente y ejercer un servicio eficiente hacia el cliente.

Pasa por cambiar el modelo de gobierno corporativo y puede ir hacia la regionalización y adoptar mejores prácticas. En el mundo existen empresas de agua que no son privadas y funcionan de forma eficiente. No hay que ir muy lejos, ya que la empresa que brinda el servicio a la ciudad de Medellín, en Colombia, es pública y tiene altos niveles de aceptación. Hay que mejorar los modelos de administración y el recurso humano, como lo hace la Autoridad del Canal, el Metro de Panamá o la Autoridad de Pasaportes.

Implica, entre otras cosas, desarrollar un plan maestro. Dicho plan no es más que revisar la planificación de lo que estamos haciendo actualmente para asegurarnos una operación óptima de las redes. La inversión será de 30 millones de dólares para mejorar servicios e iniciar un proceso de digitalización de Idaan, de manera que pueda atender de forma más eficiente a sus clientes. A diferencia de gobiernos pasados, no se harán grandes inversiones en potabilizadoras, sino invertir en la parte de la operación para mejorar las potabilizadoras y estaciones de bombeo que ya existen. La transformación va desde la marca hasta el servicio que la entidad brinda.

Si se pudiera decir que fue poco lo que hizo es porque realmente poco podía hacer. Torres entra en septiembre de 2019 y a principios de 2020 llega la pandemia por la Covid-19. Con esta situación, la gestión pública y las finanzas se enfocaron en una pandemia, que no solo afectó la salud si no también los ingresos fiscales. Al caerse los ingresos todas las obras quedan paralizadas por medidas sanitarias.

El Idaan estaba encaminado a un proceso de transformación que involucraba una descentralización y, de hecho, para eso se creó la Unidad de Provincias Centrales, con el fin de atender a cada población de acuerdo con su demografía y realidades sociales y culturales. Las necesidades en Panamá Oeste no son las mismas que las de San Miguelito, Panamá Centro o las provincias del interior del país. Ese proceso se dejó a un lado y se volvió a la centralización de la gestión. Entre 2009 y 2014, tras el fenómeno de La Purísima (tormenta) y que provocó que se distribuyera agua turbia por dos meses, Panamá pierde la confianza en el agua potable y de ese momento nace la cultura de consumir agua en botella. Luego, entre 2014-2019 hubo muchos contratos y no se terminaron las obras. Se hizo poco y al final tenemos una infraestructura que no va a la par del crecimiento demográfico, con presión sobre todo en las periferias.

