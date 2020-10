La segunda ola se dispara en Europa mientras el ritmo de los contagios se frena en España

Aunque España encabeza los primeros puestos en lo que a circulación del virus y fallecidos se refiere, también es uno de los países europeos que más pruebas realiza . Entre una selección de otros nueve Estados de los más poblados de Europa, España es el segundo que más test realiza por habitante. En concreto, su ratio se sitúa en torno a 2,38 pruebas por cada 1.000 habitantes al día según un cálculo realizado por la plataforma Our World in Data, un portal especializado en datos editado por investigadores de la Universidad de Oxford. De esta forma, España queda por encima de países como Francia, Alemania, Italia o Países Bajos en cuanto a esfuerzo diagnóstico.

