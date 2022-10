La sedación tras un ataque cardíaco podría mejorar las posibilidades de supervivencia

Takamitsu Ikeda, Edilberto Amorim, Yusuke Miyazaki, Risako Kato, Eizo Marutani, Michael G Silverman, Rajeev Malhotra, Ken Solt, Fumito Ichinose. Post-cardiac Arrest Sedation Promotes Electroencephalographic Slow-wave Activity and Improves Survival in a Mouse Model of Cardiac Arrest. Anesthesiology (2022) DOI: https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004390

You May Also Like